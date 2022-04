Grüne wollen SPÖ wegen Plakat-Causa nun anzeigen

Die Reaktion der SPÖ wollte Simon Heilig-Hofbauer noch abwarten, bevor er weitere Schritte in der Plakat-Causa einleitet. Der Geschäftsführer der Grünen sieht sich in seinem Verdacht bestätigt. „Wir bereiten eine Sachverhaltsdarstellung vor, damit dieser Verdachtsfall illegaler Parteienfinanzierung untersucht wird“, kündigt Heilig-Hofbauer an.