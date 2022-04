Impfwoche mit kostenlosem Angebot

Wo sind Impfungen möglich?

In den öffentlichen Impfstellen des Landes Steiermark (Sanitätsreferate der Bezirkshauptmannschaften, Landessanitätsdirektion) und im Magistrat Graz (nach telefonischer Vereinbarung).

An den drei Impfstraßen des Landes auf der Grazer Messe, im Schwarzl-Freizeitzentrum und in Bruck an der Mur werden Personen ab 6 Jahren geimpft (Infos: www.impfen.steiermark.at).

Über die Website www.vorsorgemedizin.st finden Sie mehr als 500 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die Gratisimpfungen anbieten.