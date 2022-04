Pause fürs Bewusstsein: Tricky Niki hypnotisiert

Das heißt, es bleibt ein reines Hobby für Sie.

Ich habe in der Pandemie eine Hypnose-Coach-Ausbildung gemacht und mache seither viele Raucherentwöhnungen. Da habe ich bis jetzt eine hundertprozentige Quote. Oder ich helfe z.B. bei Prüfungsangst. Auch bei Stress oder Schlafproblemen kann man damit viel bewirken. Hypnose lässt sich ja in sehr vielen Bereichen einsetzen. Man kann sich ja viel einreden und krank reden, und genau so kann man sich gesund denken, und mit Hypnose kann man das wunderbar verstärken.