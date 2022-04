„Fahre Rennen, um die Meisterschaft zu gewinnen“

Rennfahrer Klaus Bachler steht unmittelbar vor dem Start in die neue Saison des ADAC GT Masters. Vor dem Auftakt spricht der 30-jährige Steirer über die ersten Runden in Oschersleben (GER), seinen Teamkollegen Robert Renauer, den Traum in Spielberg zu gewinnen und was die Faszination Nürburgring ausmacht. Im Krone-Sport-Talk mit Martin Grasl legt er für 2022 seine Marschroute fest. „Ich fahre, um die Meisterschaft zu gewinnen“. Ein ambitioniertes Ziel, aber sein Partner hat vor vier Jahren schon gezeigt, wie man die Rennserie für sich entscheidet. Das gesamte Interview sehen Sie im Video!