Eine neue Partei, aber noch keine Vize-Stadtchefin

Im kommenden Jahr will sie gar bei den Landtagswahlen kandidieren – als Spitzenkandidatin für die neue Partei „Freies Mandat Österreich“ (FMÖ). Sie hat das FMÖ zusammen mit ihrem Ehemann Christian Lindtner gegründet. „Wir sehen uns als Dachverband für alle freien Mandatare. Bei uns gibt es keinen Parteienzwang“, sagt das Ehepaar. Mitstreiter gebe es bereits in mehreren Salzburger Gemeinden sowie in zwei weiteren Bundesländern. Namen will das Duo noch nicht verraten. Im Fokus stehen für Lindner Familienthemen – wie leistbares Wohnen und Energiepreise.