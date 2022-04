Emilie (10) spendet Geburtstagsgeld dem Tierheim

„Wenn ich groß bin, möchte ich mich auch für Tiere einsetzen“, erklärt das Mädchen ihr selbstloses Handeln. Daher war es für Emilie Gutmann vom gleichnamigen Gutshof in Jaidhof im Bezirk Krems selbstverständlich, um keine Geschenke zu ihrem runden Geburtstag zu bitten. Stattdessen ersuchte sie mithilfe ihrer Freunde um Spenden für das Tierheim in Krems. 600 Euro kamen so, aufgerundet durch ihren Papa, zusammen.