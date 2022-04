Katze saß drei Tage lang in verbotener Falle fest

Kurz vor Ostern war der Schock bei Renate Krasa in Margarethen am Moos, niederösterreichischer Bezirk Bruck an der Leitha, groß: Ihre geliebte Britisch-Kurzhaar-Katze „Monin“ kam nicht wie gewohnt abends nach Hause. Drei Tage lang suchte die Pensionistin verzweifelt nach der einjährigen Samtpfote, bis sie durch Zufall ein Katzen-Wimmern hörte.