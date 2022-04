Tennis: Kitz verlängerte Vertrag mit Titelsponsor

Das Generali Open in Kitzbühel wird zumindest noch bis 2024 weiter so heißen: Die Veranstalter des Tennis-Turniers gaben am Donnerstag bekannt, dass der Vertrag mit dem Titelsponsor um zwei weitere Jahre verlängert wurde. Die 78. Auflage geht vom 23. bis 30. Juli dieses Jahres in Szene.