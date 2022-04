Prise Eisenbahnromantik in der Schloßbachklamm

Wir folgen der Zirler-Berg-Straße (Südseite) am Gemeindeweg leicht ansteigend nach Westen, bis die Straße nach Hochzirl beginnt. Ab hier, im Bereich der Überführung, hält man sich an „Ruine Fragenstein“. Ein Steig schraubt sich zur ehemaligen Burg hinauf. Es geht Richtung Westen am ersten Turm vorbei und unter dem zweiten Turm vorüber. Ab jetzt heißt es stets „Schloßbachklamm“ folgen. Die Strecke leitet im Wald empor (an einer unbezeichneten Weggabelung gerade weiter) und führt uns dann an den Rand der Klamm. Nun zieht ein Steig zur Zirler-Berg-Straße empor.