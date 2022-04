Brennnessel: Warum wir die Angst besiegen sollten

Und das Schöne ist: Brennnessel ist gratis. Noch dazu kann man vor allem im Frühling, also jetzt, von einer „Brennnesselsaison“ sprechen. Am besten, man sucht die kleinen Sprösslinge, die noch kaum aus dem Boden gekrochen sind. Die schmecken am besten. Aber nicht vergessen, beim Sammeln dieser Pflanze auf jeden Fall Handschuhe zu tragen, auch Pullover und eine geschlossene Jacke sind wichtig. Und man muss sie vor dem Essen waschen. Wenn die Nesseln größer werden, muss man sie vor dem Verzehr trocknen und als Tee oder als Sirup verarbeiten.