Nach Cobra-Einsatz: erneut Aufregung in Sam

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht musste die Berufsfeuerwehr Salzburg zu einem Brand in Salzburg-Sam ausrücken. Am Gelände einer Baumaschinenfirma fingen mehrere Bagger und Hebebühnen Feuer. Nur wenige Stunden zuvor gab es einige hundert Meter weiter einen Cobra-Einsatz wegen einer Person, die mit einem Sturmgewehr ein Gebäude betrat. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.