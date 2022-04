Der „Wahnsinn“ nimmt Kurs auf Graz

Akutes Darts-Fieber, der positive Wahnsinn kehrt zurück in die Steiermark. Von 29. April bis 1. Mai ist es wieder so weit, die „Austrian Darts Open“ gastieren zum dritten Mal nach 2018 und 2019 in der Steiermarkhalle in Premstätten - mit den besten Spielern der Welt. Diese matchen sich um gesamt 140.000 Pfund Preisgeld. Allein auf den Sieger warten 25.000 - umgerechnet stolze rund 30.000 Euro.