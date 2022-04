Steirer-Innovation: Rebenschirm spart Spritzmittel

Und zwar mit einer Geheimwaffe, die im Mai der Öffentlichkeit präsentiert werden soll: dem Rebenschirm. „Man muss sich das so vorstellen: Weinanlagen werden je nach Region bis zu zehnmal im Jahr mit Pflanzenschutz behandelt“, erklärt Leonhard Steinbauer von der Versuchstation Obst und Weinbau Haidegg. „Nachteil: Damit weicht wegen der geringen Bearbeitungsfläche viel in die Luft ab, wird damit verschwendet.“ Der dafür konzipierte Rebenschirm, ein Aufsatz für Spritzgeräte, soll dieses verhindern: Er fängt die Mittel, die sonst in die Luft gehen würden, wieder zur weiteren Verwendung ab. Nach dem Prototyp kommt das Gerät heuer auf den Markt. Die Nachfrage soll bereits groß sein.