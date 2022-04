Goldener Herbst sorgte für edlen Wein-Jahrgang

Neuer Jahrgang wird am 5. Mai in Graz präsentiert

Die offizielle Präsentation des steirischen Weins geht am 5. Mai in der Grazer Messehalle über die Bühne. 90 Weinbauern füllen dabei den neuen Jahrgang in die Gläser der rund 700 Genießer. Die Favoriten der Kenner könnten die dabei kredenzten Burgunder-Sorten, die Sauvignon Blancs und die Gelben Muskateller sein.