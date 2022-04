Vor dem Radar kommt in Telfs die Werbekampagne

Vier Illustrationen zur Bewusstseinsbildung

Noch stehen die Radareinrichtungen freilich nicht, dafür hat die Gemeinde die Bewusstseinskampagne gestartet. In deren Rahmen hat man Tafeln mit vier unterschiedlichen Illustrationen an den Punkten aufgestellt, wo demnächst das Tempo gemessen wird. Diese acht „sensiblen Standorte“ befinden sich unter anderem in der Saglstraße, in der Olympstraße, in der Vinzenz-Gredler-Straße, am Puelacherweg sowie in Bairbach.