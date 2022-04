Auch spanischer Topklub an Sabitzer interessiert

Mit Arsenal hat unlängst ein erster Interessent angeklopft. Bereits im vergangenen Sommer hatten die „Gunners“ Interesse am Mittelfeldspieler gezeigt, nun soll eine Verpflichtung erneut in Angriff genommen werden. Neben den Engländern soll allerdings auch Atletico Madrid an Sabitzer dran sein. Diego Simeone wolle mit dem 28-Jährigen die Offensive des spanischen Meisters stärken. Um die 15 Millionen Euro müssten die Madrilenen wohl dabei an den FC Bayern überweisen.