Fitness-Model Vanessa zeigt ihre Geheimtipps

Noch lange bevor Vanessa Mariposa mit Shows, wie „Ex On The Beach“ oder „Are You The One“ berühmt wurde, hat sie ihr Leben Fitness und Gesundheit gewidmet. Und das aus einem traurigen Grund: sie litt an Magersucht. Erst ein Aufenthalt in einer Klinik veränderte ihr Denken für immer. Wie man gesund abnehmen kann? Das verrät die hübsche Grazerin Adabei-TV bei einem Training.