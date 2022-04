Reihenweise Autos in Wien zerkratzt: Gefängnis

35 ist der syrische Flüchtling, der in Wien seine zweite Heimat gefunden hat. Und den der Staatsanwalt für seine „Dummheit, die noch ein Hilfsausdruck ist“, geißelt. Sprich für die ihm angelastete Tat: serienweise Autos zu zerkratzen in Wien-Döbling. 21 an der Zahl. Der Angeklagte sagt, er sei es nicht gewesen. Es müssten sonst Lackspuren an seinem Schlüssel zu finden sein, den er an einer Kette in der Hosentasche trägt.