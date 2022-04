St. Pölten ist bereit für den Festival-Sommer

Regionale Musiker, Blues und Jazz

Regionalen Musikern wird indes zum zweiten Mal im Rahmen des Musik.STP-Festivals am Ratzersdorfer See eine Bühne geboten. Hauptact am 29. Juli ist Lukascher. Tags darauf kehrt an selber Stelle der Blues zurück nach St. Pölten. Bei der 19. Auflage des auch über die Landesgrenzen hinaus beliebten Blues-Festivals ist unter anderen Mika Stokkinen zu hören. Den Abschluss bildet „Jazz im Hof“ von 18. bis 20. August mit Ausnahmekönnern wie der Französin Camille Bertault. „Hier ist für jeden was dabei“, ist Bürgermeister Matthias Stadler überzeugt.