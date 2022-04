Tempo 80 auf der A22 hätte kuriose Folgen

„Auf der dreispurigen gut ausgebauten Autobahn soll man nur noch 80 km/h fahren dürfen, daneben auf der Bundesstraße ist aber ein 100er erlaubt?“, zeigt die örtliche FPÖ einen Widerspruch in den Plänen auf. Darum habe man sich auch als einzige Partei der Stimme enthalten, der restliche Gemeinderat sowie viele Anrainer sind aber für die Tempobremse. Diese soll über ein Lärmgutachten gelingen, das – wie berichtet – mittlerweile beim Verkehrsministerium liegt. Dort ist über den aktuellen Stand der Planungen allerdings nichts zu erfahren. Es bleibt also weiterhin an den Bürgern, Stimmung für das Projekt zu machen.