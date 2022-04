Wiener Bestellbetrügerin (51) in NÖ aufgeflogen

Eine Bestellbetrügerin aus Wien ist in Niederösterreich aufgeflogen und geschnappt worden. Die 51-Jährige soll laut Polizei mindestens 30 bei einem Händler georderte Artikel - überwiegend Bekleidung und Haushaltsprodukte - ausgetauscht bzw. manipuliert und in einer Filiale in Vösendorf (Niederösterreich) zurückgegeben haben.