Unbekannter Radler stieß Kind Böschung hinab

Auf dem Radweg im Bereich Gartenstraße in Höchst (Vorarlberg) gerieten drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren und ein unbekannter Radler am Sonntagabend um 19 Uhr in Streit. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass der Radler handgreiflich wurde. Er stieß eines der Kinder zu Boden und verletzte es dadurch am Knie. Ein zweites Kind stieß der Fahrradfahrer die Böschung hinunter, wodurch dieses im Bereich der Hände und des Halses verletzt wurde.