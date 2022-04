Junge Lenkerin wich Feldhasen aus: Schwerer Unfall

Am Ostermontag war die Wolfsbergerin mit dem Pkw ihres 18-jährigen Freundes, der ihr Beifahrer war, in St. Andrä im Lavanttal unterwegs. Plötzlich hoppelte ein Hase über die Fahrbahn. Die 20-Jährige versuchte auszuweichen. Das Auto kam dabei von der Straße ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Ihr Beifahrer (18) und sie wurden verletzt.