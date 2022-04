Seniorin nach Kollision mit E-Bike schwer verletzt

Bei Hüfte und Ellbogen schwer verletzt

Nach dem Unfall gaben alle Beteiligten an, keine Verletzungen zu haben. Daher wurden keine Daten ausgetauscht. Erst zuhause verspürte die 81-Jährige dann zunehmend Schmerzen, sodass schließlich die Rettung anrückte und die Frau ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol brachte. Dort diagnostizierten die Ärzte bei ihr schwere Verletzungen an Hüfte und Ellbogen. Die Polizei erstattet nach Abschluss der Erhebungen Bericht an die Staatsanwaltschaft.