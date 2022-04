Rechnet sich Verreisen im Sommer mit der Bahn?

Gute Anbindung innerhalb Europas

Vor allem innereuropäisch wird im Vergleich recht schnell klar, dass die Bahn durchaus als Alternative taugt: Ab 63 Euro geht es im Juli mit der Sparschiene von Graz nach München und zurück (je sechs Stunden Fahrt) sowie ums selbe Geld in elf Stunden im Nachtzug nach Zürich. In der Luft geht’s zwar doppelt so schnell, aber um von der steirischen Landeshauptstadt in die bayrische Metropole zu kommen, ist das dreifache Budget und ein Zwischenstopp erforderlich. Auch Rom, Bologna, Brüssel oder Paris werden zu günstigen Preisen bei den ÖBB angeboten.