Obersteirern winkt noch einmal Schnee bis ins Tal

Ostern ist im Idealfall ja so etwas wie der Startschuss in den Frühling - aber diesmal fiel das Fest in den April, der bekanntlich keine Rücksicht nimmt. Am Karfreitag ging es regional mit kräftigem Donner und Blitz los, „in Fürstenfeld zum Beispiel fielen binnen einer einzigen Stunde zwölf Liter Niederschlag“, sieht Experte Martin Templin vom Wetterdienst Ubimet in seinen Aufzeichnungen.