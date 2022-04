Wirtschaftsgebäude auf Bauernhof völlig abgebrannt

Großaufgebot der Feuerwehr am Ostersonntag: Ein Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes auf einem Bauernhof in Auersbach bei Feldbach ging in Flammen auf. Zuvor geriet die Gerätehütte in Brand; starker Wind machte es dem Feuer leicht, überzugreifen. Auch in Raaba brannte eine Küche nieder: Drei Arbeiter dürften einer Hausbewohnerin (92) das Leben gerettet haben.