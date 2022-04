US-Liga: Kara trifft, Fountas debütiert

Erfolgserlebnis für Ercan Kara in der Major League Soccer (MLS): Eine Woche nach seinem Premierentreffer im US-Fußball-Oberhaus legte der Ex-Rapid-Stürmer am Samstag (Ortszeit) nach und netzte erneut für Orlando City. Der 26-Jährige erzielte beim 2:0-Auswärtserfolg seines Teams bei der Columbus Crew den zweiten Treffer mit einem feinen Drehschuss (51.). Kara, der in der Winterpause in die USA gewechselt war, wurde in der 70. Minute ausgetauscht.