Pkw in Bach gelenkt: 81-Jähriger schwer verletzt

Plötzlich verlor er die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab: Ein 81-Jähriger lenkte sein Auto in Oberwölz im steirischen Bezirk Murau in einen Bach. Das beobachtete ein Zeuge, der den Notruf verständigte. 20 Feuerwehrleute standen am Nachmittag des Karsamstag bei dem Unfall im Einsatz.