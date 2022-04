Dänen-Rakete erklärt provokanten Rapid-Jubel

Was war das für ein Einstand in Liebenau! Am 20. Februar bestritt Rasmus Höjlund seine Heim-Premiere in der Sturm-Wäsch’ - und zog nach nur sechs Minuten jubelnd ab. Sein erster Weg nach dem Tor führte die „Däne-Rakete“ schnurstracks zum Gäste-Sektor der Rapid-Fans. Wo der Jungspund seinen Jubel so richtig auskostete. Eine Retourkutsche! Denn: „Ras“ hat die unschönen Szenen im vergangenen Juli nicht vergessen. „Da habe ich mit Kopenhagen ein Testspiel gegen Rapid in Wien bestritten. Die Fans haben nichts Nettes über meine Mama geschrien, eine Bierdusche hat es auch gegeben“, erklärt der 19-Jährige seinen provokanten Torjubel.