Preis-Schock trifft nun auch steirische Skigebiete

Groß war die Enttäuschung: Eine normale Skisaison sollte es werden, hofften die Seilbahnbetreiber im Sommer. Mitte Oktober war klar: Daraus wird nichts. 3-G-Regel und Maskenpflicht in den Gondeln wurden verkündet, etwas später dann der Lockdown für Lokale und Hotels. Die Stimmung in der Branche war am Gefrierpunkt.