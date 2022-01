Ski-Saisonkarten: Alle sollen sich neu anmelden

„Wir haben unsere Kunden schon erinnert, viele haben sich bereits nochmals registriert“, so Girardoni. Georg Bliem, Geschäftsführer der Schladminger Planai, rät Betroffene hingegen, sich erst ab Dienstag (1. Februar) nochmals anzumelden: „Sonst ist das System eventuell überfordert.“ Die neuerliche Überprüfung des grünen Passes erfolgt idealerweise online, ist aber auch an den Kassen sowie an dort aufgestellten Automaten möglich.