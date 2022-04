Waldbrand bei Osterkreuz am Kogelberg

Donnerstagabend wurde die Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf an der Sulm alarmiert, weil ein Waldbrand am Kogelberg ausgebrochen war. 18 Einsatzkäfte rückten aus, um das Feuer in der Nähe des Osterkreuzes zu bekämpfen. Jugendliche sollen dort am Vortag Party gemacht haben.