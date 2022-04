Tirol: Studios füllen sich wieder, Bäder sind voll

Kritik an Politik

Heftige Kritik übt Reiner jedoch an der Politik. Denn bei den Finanzhilfen lief es alles andere als reibungslos ab. „Auf den Fixkostenzuschuss musste ich ein Jahr lang warten“. Und wie sieht der Blick in die Zukunft – vor allem in den Herbst – aus? „Ich bin derzeit recht positiv gestimmt“, meint der Geschäftsführer, der an die Verantwortlichen appelliert, dass „man endlich aufhören sollte, alle mit dem Virus narrisch zu machen“.