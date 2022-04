Camila Cabello: Angstzustände wegen ihres Erfolgs

Ein Umstand, der sich auch auf Cabellos aktuellem Album „Familia“ niederschlug. „Ich dachte mir: Was macht mich glücklich? Mit wem, dem ich vertraue, will ich zusammenarbeiten? Welche Musik würde mich heute glücklich machen? Welche Texte hören sich interessant und seltsam an? Und was kann ich machen, um mich inspiriert zu fühlen und mich auf die Arbeit morgen zu freuen?“, schilderte die Chartstürmerin. Das alles sei dann in die Entstehung ihrer neuen Songs eingeflossen.