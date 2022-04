Brandgefahr und Osterfeuer: Was zu beachten gilt

Grundsätzlich sind Osterfeuer in der Nacht von Karsamstag auf den Ostersonntag erlaubt. Trotzdem gilt besondere Vorsicht, da in den meisten Kärntner Bezirken noch ein aufrechtes Feuerverbot gibt. „Es sind schon Osterfeuer erlaubt. Aber wir haben ja in den vergangenen Wochen erlebt, dass es immer wieder zu Waldbränden kommt. Und daher haben auch die meisten Kärntner Bezirke ein Feuerverbot in Wäldern und waldnahen Gebieten verhängt“, erklärt der Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brander im Gespräch mit der „Krone“.