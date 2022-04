Musical: Die Abenteuer der drei Musketiere in Rum

Über den klassischen Roman hin zum Musical

Der Wahlspruch, die Devise, „Einer für alle, alle für einen“, kommt jedem in den Sinn, wenn er an Athos, Porthos, Aramis und an den realen Charles de Batz de Castelmore, genannt D’Artagnan, denkt, dessen aufregendes Leben Dumas zu den insgesamt drei Musketier-Romanen, in welchen noch die Fiktion des idealistischen Rittertums nachklingt, inspirierte. Aber dieser Erfolgsroman inspirierte auch unzählige Bühnenautoren und Filmemacher, die abenteuerliche Geschichte in anderer Form umzusetzen. So auch das niederländische Produzenten-Brüderpaar Rob und Ferdi Bolland, welches in den 1980er Jahren durch Kompositionen für Falco wie „Rock Me Amadeus“ und „Jeanny“ große Erfolge hatte und zusammen mit André Breedland den unsterblichen Romanstoff von Dumas zum Musical machten. 2003 in Rotterdam uraufgeführt, entwickelt sich das Stück derzeit zum Publikumshit des „Theater. Rum“ im „VAZ FoRum“.