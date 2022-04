Wohnhausbrand: Tiere von Feuer eingeschlossen

Das Feuer brach aus bislang unbekannten Grund am Nachmittag gegen 15.30 Uhr in Seefeld-Kadolz aus. Die Besitzerin des Wohnhauses hatte in der Scheune Feuer bemerkt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Doch der Brand sollte nicht auf die Scheune beschränkt bleiben.