Das plant Sturm für die neue Saison

Das Saisonende naht mit schnellen Schritten, in der Meistergruppe ist Sonntag bereits „Halbzeit“. Aber: Sturm blickt in keine ungewisse Zukunft, hat die meisten Hausaufgaben längst erledigt. Kein Vertrag eines Stammspielers läuft aus. Einige Fragezeichen sind noch offen, der Sportchef hat Antworten. So plant Andreas Schicker die Zukunft: