Exklusiv: Mick Wishofer vor Start der neuen Saison

Mick Wishofer geht in seine bereits vierte Saison in der ADAC GT Masters-Serie (Saisonstart: 24.4. in Oschersleben, insgesamt sieben Rennen). Im Lamborghini möchte er den nächsten Schritt machen, die zuletzt durchgeführten Tests sind zusätzlich gut gelaufen. Im Krone-Sport-Talk spricht der 22-Jährige über die persönliche Zielsetzung, seine Beziehung zu seinem finnischen Teamkollegen, Funksprüche während eines Rennens und der geförderte Umweltaspekt rund um den Motorsport.