Aufatmen beim VfB Stuttgart: Kalajdzic ist zurück!

Beim japanischen Nationalspieler, der nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation ist, gebe es „keine Chance“ auf einen Einsatz, sagte Matarazzo. Für die in dieser Saison auswärtsschwachen Stuttgarter werde es in Mainz beim viertbesten Heimteam der Liga besonders auf die Robustheit und Zweikampfstärke seiner Spieler ankommen, meinte der US-Amerikaner. „Wir brauchen Power und Intensität, sonst haben wir keine Chance.“