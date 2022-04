Ostern beschert Stadthoteliers volle Betten

Auf Gäste aus Österreich, Deutschland und der Schweiz will künftig Christopher Fleischhaker setzten: Er hat Mitte März mit seiner Schwester Stefanie das Hotel Trumer Stube in der Bergstraße gepachtet. „Ziel ist, dass wir am 16. Mai aufsperren, kleine Renovierungen sind noch zu machen“, sagt Fleischhaker. Die Eigentümer haben das Haus mit seinen 20 Zimmern zuvor renoviert. Fleischaker sieht durch den erstarkenden Tourismus einen guten Zeitpunkt, um mit dem 3-Sternhotel durchzustarten. „Wir waren auf der Suche nach einem Betrieb“, so der Hotelier – die Familie betreibt auch die Rosenvilla in Salzburg-Aigen und das Hotel Rathaus in Wien.