Deutschkurse für alle Beschäftigten im Tourismus

Vokabular je nach Beruf

Außerdem sollen die Kurse auf die Beschäftigung abgestimmt werden. „Eine Köchin wird andere deutsche Ausdrücke lernen als etwa ein Bauarbeiter, eine Rezeptionistin andere Redewendungen als ein Arbeiter in einem holzverarbeitenden Betrieb“, erklärt Pfister. Für die Firmen existieren Förderungen, heißt es von der GemNova-Akademie. In Ischgl und am Achensee hätten schon 100 Beschäftigte derartige Kurse besucht. Nun werden die Firmen angeschrieben. Der Start im Zillertal ist im Mai geplant.