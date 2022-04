Steiermark schickt Saatgut-Transporte in Ukraine

„Transporter mit 1234 Packungen Mais- und 120 Packungen Soja-Saatgut im Wert von 40.000 Euro sind am Dienstag von Lannach und Korneuburg in Richtung Uschgorod in unsere Partnerregion abgefahren“, erzählt der Leiter des steirischen EU-Referats Stefan Börger. Zwei Partnerregionen hat die Steiermark in der Ukraine - Lemberg und Kirovohrad - sowie sechs weitere in Polen.