Feuriges Schauspiel mit Fackeln in St. Georgen

So wird die Fackel geschwungen

Das traditionelle Fackelschwingen findet am Karsamstag (21 Uhr) statt. Dann werden die 25 Fackeln entzündet und die Träger – die teils bis zu 100 Kilo in den Händen halten – führen den Umzug in Richtung Loibach an. „Wir schwingen die Fackeln und drehen uns dabei im Kreis. Mit dem Feuerschein wird die Sonne dargestellt. Höhepunkt ist das große leuchtende Kreuz am Feld vor der Kirche zu St. Georgen.“ Im Anschluss wird mit den Fackeln der Osterhaufen entzündet.