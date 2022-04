Nach 120 Jahren wird Bankfiliale geschlossen

Vor 120 Jahren, genau am 13. April, wurde die Raiffeisenbank in Kirchberg ob der Donau gegründet. In die heutige Jubiläumsfeier mischt sich Abschiedsschmerz. Die zur Region Neufelden gehörende Filiale soll Mitte 2023 geschlossen werden. Bürgermeister Franz Hofer will das aber verhindern.