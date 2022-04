Josef Zenzmaier für sein Lebenswerk geehrt

Alle zwei Jahren wird der Preis, unter wechselnden Kriterien, vergeben. In diesem Jahr stand neben dem Lebenswerk auch Newcomer und kontinuierliche Kulturarbeit im Fokus. Die Entscheidungen fallen stets einstimmig durch den Stiftungsvorstand. Diesem gehören, neben Gertraud Ruckser-Giebisch, noch Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn, als Vorsitzender, Landtagspräsidentin Birgitta Pallauf, als stellvertretende Vorsitzende, sowie Magda Krön an. „Die Pro Salzburg Landeskulturstiftung ist eine wichtige Ergänzung zu den Stipendien und Preisen des Landes. Dieses Jahr werden 14 Einzelpersonen sowie Initiativen gefördert“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. Zusätzlich zu den Auszeichnungen und Würdigungen der Landeskulturstiftung in der Höhe von 70.000 Euro hat die Stiftung 2020 im Zuge der Pandemie eine Sonderausschüttung von 50.000 Euro ermöglicht.