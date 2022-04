17-jähriger Steirer landete mit Papas Auto im Bach

Mit dem Auto seines Vaters war ein 17-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in Gröbming (Steiermark) in einer Kurve zu schnell unterwegs. Der Ennstaler kam mit dem Fahrzeug von der Straße ab, der Wagen überschlug sich und landete in einem Bachbett. Eine 16-jährige Mitfahrerin wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt.