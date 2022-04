Tourengeher stürzte zehn Meter in Gletscherspalte

Der Gipfelsieg lag bereits hinter ihnen. Doch bei der Abfahrt erlebten zwei Tourengeher - ein Deutscher (33) und eine Österreicherin (28) - am Montag auf dem Großvenediger bei Matrei in Osttirol bange Minuten. Der Mann stürzte zehn Meter in eine Gletscherspalte ab. Zum Glück war Hilfe nahe.