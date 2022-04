Beim Osterputz braucht es keine Chemie-Keulen

Verletzungsgefahr im Haushalt

In die Zeit des Osterputzes fallen auch viele Haushaltsunfälle. Jährlich verunfallen rund 23.200 Personen beim Putzen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen, circa 3700 davon in den Monaten März und April, also beim Frühjahrsputz. Johanna Trauner-Karner vom KFV rät daher, Hektik und Stress zu vermeiden, Stühle oder Tische nicht als Steighilfe zu verwenden, sondern eine stabile Leiter bereitzuhalten, sowie Kinder beim Fensterputzen stets im Auge zu behalten.